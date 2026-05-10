チャリティーイベントに参加したスノーボード女子の深田茉莉（後列左から6人目）、男子の山田琉聖（同2人目）ら＝10日、東京都新宿区スノーボード女子スロープスタイルでミラノ・コルティナ冬季五輪金メダルの深田茉莉（トヨタ自動車）が10日、東京都内で脊髄損傷研究のためのチャリティーランニングイベントに参加し「普段走る練習はしないのできつかったが、みんなで走ってすごく楽しめた」と笑顔で語った。村瀬心椛（TOKIO