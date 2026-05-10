女優・宮澤エマ（37）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、演技の道へ進むいきさつを語った。米国人の父と、日本人の母の間に生まれた。「小さいころにアメリカに行って、年長くらいで東京に戻ってきて、日本の小学校に行って、中高はインターナショナルスクールに通って、大学でまたアメリカに行きました」。日米を行き来しつつ、両国の文化を吸収していった。番組には父クリス