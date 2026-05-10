レンジャーズ戦で、チームの3点目をオーバーヘッドキックで決めるセルティックの前田＝グラスゴー（ゲッティ＝共同）サッカーのスコットランド・プレミアリーグで10日、セルティックの前田大然はホームのレンジャーズ戦にフル出場し、1―1の後半に2ゴールし、3―1の勝利に貢献した。今季12得点。旗手怜央は後半途中から出場した。（共同）