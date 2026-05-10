バレーボール元日本代表で、大阪Bの清水邦広（39）が10日、SVリーグのチャンピオンシップ準決勝が開催されたAsueアリーナ大阪で引退会見に臨んだ。不屈のゴリがスパイクを脱ぐ時が訪れた。前身のパナソニックから大阪Bまで、18シーズンにわたってオポジットとして活躍。区切りの日を迎えた顔は、どこまでも晴れやかだった。「今シーズンをもって、バレーボールを引退することになりました。長い間、バレーをすることができ、