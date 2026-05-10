高校生など21人が死傷したバス事故で高校が会見で、バス運行会社から運転手にあてた現金が入った封筒が見つかったと明らかにしました。この事故は、福島県の磐越道で新潟の高校のソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが衝突事故をおこし、1人が死亡、20人が重軽傷を負ったもので、バスを運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで逮捕されています。高校は10日、事故の後、2回目の会見を開きました。男子ソフトテニ