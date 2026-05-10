モーニング娘。’26やJuice=Juiceらが所属するハロー！プロジェクト（ハロプロ）でのデビューを目指す、ハロプロ研修生による『Hello! Project 研修生発表会 2026 〜春の公開実力診断テスト〜』が9日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されました。毎年恒例の『実力診断テスト』は、ハロプロ研修生たちが演出や衣装をセルフプロデュースし、事前抽選による歌唱順で1人ずつパフォーマンスを披露。審査員や会場・配信で見守るファンの