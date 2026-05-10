FC東京のDF長友佑都が日本代表ワールドカップメンバー発表前最後の試合を終えた10日、X(@YutoNagatomo5)に「人事を尽くして天命を待つ」と投稿した。長友は2010年の南アフリカ大会から4大会連続でW杯に出場しており、日本代表初の5大会連続メンバー入りを目指している。3月14日の水戸ホーリーホック戦で右ハムストリング肉離れの負傷を負ったが今月6日のジェフユナイテッド千葉戦で途中出場して復帰すると、この日の東京ヴェル