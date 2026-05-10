マルセイユのFWピエール・エメリク・オーバメヤンがリーグアン第33節のル・アーブル戦帯同メンバーから外れた。現地メディア『レキップ』によると、消火器をクラブスタッフの私物などに噴射する悪ふざけをしたためだという。現地報道によればマルセイユはル・アーブル戦に向けてクラブ施設で合宿を実施していた。その4日目となった7日の夜、36歳のオーバメヤンが10選手ほどを引き連れて複数の部屋を荒らす大騒ぎをしたという。