バルセロナは10日、ハンジ・フリック監督の父親が亡くなったことを報告した。スペインメディア『マルカ』によれば、9日から10日にかけての未明に亡くなったという。10日にはレアル・マドリーとのエル・クラシコを予定しており、引き分け以上でラ・リーガ連覇が決まる大一番。指揮官は10日午前にクラブスタッフや選手に父親が亡くなったことを伝えた一方、R・マドリー戦で指揮を執ることを決めたようだ。クラブは「FC バルセ