[5.10 プレミアリーグ第36節](シェルハースト パーク)※22:00開始<出場メンバー>[クリスタル・パレス]先発GK 1 ディーン・ヘンダーソンDF 5 マクサンス・ラクロワDF 23 ジェイディー・カンボDF 26 クリス・リチャーズMF 2 ダニエル・ムニョスMF 3 タイリック・ミッチェルMF 7 イスマイラ・サールMF 11 ブレナン・ジョンソンMF 18 鎌田大地MF 20 アダム・ウォートンFW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン控えGK 44 ワルテル・