[5.10 J1百年構想リーグ第16節 横浜FM 1-1(PK4-5) 鹿島 日産ス]これでJ1百年構想リーグ8試合連続での出場。横浜F・マリノスの18歳FW浅田大翔が公式戦の舞台で着実に出場時間を伸ばし、プロ基準のたくましさを身につけようとしている。この日は昨季王者鹿島を相手に後半24分から左サイドハーフで途中出場し、やや押し込まれ始めた展開の中で守備に奮闘。クロス対応の局面ではほぼウイングバックのような立ち位置で自陣のスペー