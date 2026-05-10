[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節 柏 1-0 川崎F 三協F柏]「FWが点をとらなければ勝てない。今日はまさにそういう試合だった」柏レイソルの9番を背負うFW細谷真大は、連敗を6で止めた川崎F戦を回想したーー。昨シーズン、リカルド・ロドリゲス新監督を迎えた柏は、シーズン序盤から躍進し、ルヴァン杯で準優勝、リーグで2位という好成績で1年を終えた。指揮官が3-4-2-1を基本とするなかで、1トップの座をめぐっては、細谷とFW