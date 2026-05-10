[5.10 J1百年構想リーグEAST第16節 FC東京 2-1 東京V 味スタ]ワールドカップメンバー発表前最後の試合でスタメン復帰を果たした。FC東京のDF長友佑都は10試合ぶりに先発入り。「2か月ぶりの復帰で、正直ここに間に合うかどうか難しい怪我だった。だけど間に合って、まだまだもちろん上げていかなきゃいけないけど、チームの勝利に貢献できたのは嬉しく思う」と、振り返った。長友は3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、右