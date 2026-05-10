16日の土曜新潟メインは名物ハンデ重賞「第48回新潟大賞典」（芝2000メートル）。今年も中距離路線で飛躍を目指す実力馬が顔をそろえた。悲願の“初戴冠”へ。中心はドゥラドーレスだ。22年菊花賞で4着。その後、右前肢屈腱炎を乗り越え、復帰後に重賞4戦連続2着。7歳を迎えても脚力に陰りはない。前走金鯱賞は5着に敗れたが、勝ち馬とはわずか0秒1差。悲観する内容ではなかった。直線の長い新潟外回りなら自慢の末脚がさく裂