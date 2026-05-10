【競馬】4歳以上1勝クラス（5月10日／新潟競馬場・ダート1200メートル）【映像】滑り込み3着で「ゴメンネ」連呼…猛烈追い上げの一部始終1番人気の馬がゴールに“滑り込み”3着となったシーンが話題だ。ゴメンネジロー（牡4、栗東・谷潔）が最後の直線でしぶとい追い込みで写真判定の末に“同着”に持ち込んだ。ユニークな名を持つ同馬は、2024年6月の新馬戦からこの日がキャリア9戦