タレントの有吉弘行が１０日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。「ハンタウイルス」の集団感染が起きた疑いがあるクルーズ船から、乗客の下船が始まったニュースに反応した。世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長によると、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で、クルーズ船から最初の一団の下船が始まったという。ＷＨＯによると、これまでにクルーズ船では６人のハンタウイルス・