◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）６月の北中米Ｗ杯で日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都が、２―１で勝利した東京Ｖ戦の試合後に自身のＸを更新し「人事を尽くして天命を待つ。」と心境をつづった。長友は日本代表・森保一監督が視察に訪れた中、リーグ１０試合ぶりに先発。左サイドバックとして豊富な運動量と球際の強さ、闘志あ