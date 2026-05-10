俳優・堤真一(61）が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」(日曜後9・00）の第5話が、10日に放送された。人香（有村架純）と圭二郎（本田響矢）を巡る過去が明かされ、大きな反響を呼んだ。＜以下、ネタバレあり＞同作は、Netflix「サンクチュアリ―聖域―」、TBS「クジャクのダンス、誰が見た？」などを手がけた金沢知樹氏が脚本を担当するオリジナル作品。天才すぎて孤独な主人公が、ひょんなことから車いすラグビーと出会