人間、家族がいても友達がいても、結局は一人で自分の孤独感を癒やすしかない。人に頼っても幸福感や充実感は得られないのだ。それが分かっていてもなお、「この寂しさをどうしたらいいのか」と沈んでしまうときもある。【マンガ】アラ還が抱える「老い」の恐怖…59歳「白髪が増えシワだらけの女」が若見えにこだわる理由突然帰宅しなくなった夫30歳で結婚、32歳で娘を授かったものの4年後に離婚したアヤカさん（60歳）。原因は夫