プロ野球・ロッテは10日、外野手の藤原恭大選手が福岡市内の病院での診断の結果、「右肩関節前方亜脱臼」と診断されましたことを発表しました。藤原選手は10日のソフトバンク戦に1番ライトで出場。5回の守備でフェンスに激突し、右肩を痛めて途中交代となっていました。今季は35試合で打率,297、2本塁打、17打点、4盗塁とチームを引っ張っていました。