アサヒ飲料は、ナチュラルミネラルウォーター「アサヒ おいしい水」の差別化を強化している。同ブランドは、地層でゆっくりろ過された深井戸水を特徴とする。今年は、はがしやすさと環境配慮を両立した「シンプルecoラベル」を成長の軸に据え、認知拡大と配荷拡大を進める。4月14日にはラベルデザインを刷新し、「アサヒ おいしい水 天然水 レモン水 無糖」も投入した。同社は今年も「アサヒ おいしい水 天然水 シンプルecoラベル