三重県松阪市に登山に出かけ、行方不明になっていた63歳の男性が見つかりましたが、死亡が確認されました。 警察によりますと9日午後7時過ぎ「登山に行った家族が帰って来ない」と、行方不明になった男性の妻から通報がありました。 男性は志摩市に住む63歳で、9日午前4時に自宅を出て登山に向かい、携帯電話アプリの位置情報では、9日昼前には、松阪市の池木屋山付近にいたことが確認されていました。 10日朝から警察や消防が