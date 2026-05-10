女優の内田理央が公開したおちゃめなプレイベートショットが話題になっている。内田は１０日、自身のインスタグラムを更新。「ＧＷに家族でＢＢＱしたよ」と記し、リラックスした表情でバーベキューを楽しむショットをアップした。続けて「ぐーたらなお休みが終わったので、次のお仕事にむけて色々と準備します。早寝早起きして元の生活に戻さないと！！」とつづった。この投稿には「お休みできてよかったー」「ご家族とＢ