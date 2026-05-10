“可愛いのに色っぽい”とSNSでも話題沸騰中♡明日花キララさんプロデュースのランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、フェロモンたっぷりの新作コレクションが登場しました。繊細なレースや煌めくビジュー、華やかなフラワーモチーフなど、女性らしさを引き立てるディテールが満載。身に纏うだけで気分まで高めてくれる、特別感あふれるランジェリ