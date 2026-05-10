お笑いタレント・有吉弘行（51）が10日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し「ベストマザー賞」について持論を展開した。憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、女優・相武紗季、タレント・南明奈、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ、元サッカー女子日本代表・鮫島彩さん、映画監督・安藤桃子さんが受賞した。番組でこの話題を取り上げた