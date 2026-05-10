「春季高校野球広島大会・決勝、呉港６−０近大広島高福山」（１０日、ぶんちゃんしななみ球場）呉港が１９６７年以来、５９年ぶりの春季大会優勝を果たした。三回に２点を先制し、続く四回にも再び２得点。中盤以降も小刻みに加点し、リードを広げた。投げては、先発したエースの小川秦玄投手（３年）が、９回７安打無失点で完投。走者を背負いながら、要所を締めて近大広島高福山に得点を許さなかった。阪神や阪急でプ