サッカー元日本代表FWの大久保嘉人氏（43）がクラブダイレクターを務める「ソル・ナシエンテ（スペイン・カタルーニャ4部＝スペイン10部相当）」の次世代ストライカー発掘トライアウトの最終選考が10日、川崎市内で行われた。応募総数50人から最終選考に残った15人。千葉県社会人3部の「DualGritFC」と練習試合を行い、3―1で逆転勝ちを収めた。6月上旬に公表予定の合格者は3人は8月に「ソル・ナシエンテ」に合流して、1年