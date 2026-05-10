◇スコットランド・プレミアリーグセルティック3―1レンジャーズ（2026年5月10日英国・グラスゴー）2位セルティックのFW前田大然が公式戦4戦連発弾を含む2得点で逆転優勝に望みをつないだ。ホームで行われた3位レンジャーズとの「オールド・ファーム」で1―1の後半8分に勝ち越し弾を決め、4分後にもダメ押し弾。そのままフル出場し、3―1でチームをリーグ戦5連勝に導いた。前節3日のヒバーニアン戦では2桁到達となる