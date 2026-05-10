ＳｉｘＴＯＮＥＳが日本テレビ系「２４時間テレビ４９-愛は地球を救う-」（８月２９、３０日）のチャリティーパートナーに決定したことが、１０日に放送された「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」で発表された。ジェシーは「個人的にすごく感動して泣くと思いますが、そこをＳｉｘＴＯＮＥＳのパワーで、みんなのその涙を笑顔にして、今年の夏乗り越えて、盛り上げていけたらいいなと思っております。みんなで『家族』になりまし