タレント・フリーアナウンサーの森香澄さん（30）が自身のYouTubeチャンネルを更新。すっぴん状態からのメイク解説動画を投稿し、話題となっています。【動画】森香澄がどすっぴん状態からフルメイクを解説「【徹底解説】どすっぴんからメイクしていく」というタイトルで自身のメイクを解説。「すっぴんで失礼いたします」と顔を洗ってスキンケアをした状態からスタートし、「今日はとりあえず毎日メイクと言いますか、私が普段っ