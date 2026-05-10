5月10日に放送された『GIFT』（TBS系）第5話は、車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の生まれ変わる瞬間をとらえていた。 参考：本田響矢、山田裕貴に「全部を見透かされている」『GIFT』で深まる2人の信頼関係 人香（有村架純）は練習に姿を見せない日々が続いていた。圭二郎（本田響矢）が10年前に父親が起こした事故の被害者だったことを知り、自責の念に駆られていたのだ。そんな時、ブルズの女性選手