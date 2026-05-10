私はアサミ（40代）。旦那は公務員のケンシロウ（40代）です。私は結婚をしてからずっと専業主婦で、この生活ができることを旦那に感謝しながら暮らしていました。同じくらい、旦那も私に感謝してくれていたと思います。今は、「専業主婦になるから高校受験はしない」という娘・ジュリに対して、旦那はとても真剣に学力の大切さを説明しています。普段、いろいろなことに「ありがとう」と言ってくれる旦那ではありますが、ここまで