春の北信越高校野球新潟県大会は10日、準決勝2試合が行われました。ノーシードの新潟産大附属は今春センバツの日本文理を破った加茂暁星に勝利し、決勝進出。新潟明訓は昨秋準Ｖの中越を圧倒し、5回コールドで破って決勝進出を決めました。 【準決勝試合結果】 新潟産大附属 6－2 加茂暁星 新潟明訓 16－0 中越(5回コールド) 【決勝】(5月11日予定) 悠久山 新潟産大附属ー