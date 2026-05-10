福島市で81歳の夫が、76歳の妻を殺害した疑いで逮捕されました。逮捕されたのは福島市伏拝の井上巧容疑者（81）です。10日午前4時頃、自宅で、妻の悦子さん（76）の頭部を鈍器のような凶器で殴打したり、手で首を絞めたりして殺害した疑いがもたれています。午前6時頃、「妻を殺した」と自ら110番したことで事件が発覚しました。警察の調べに、「間違いありません」と、容疑を認めているということです。夫婦を知る人「介護大変だ