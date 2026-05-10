俳優の佐々木蔵之介さん（58）が9日、主演映画『幕末ヒポクラテスたち』の公開記念舞台挨拶に登場し、京都での撮影現場を振り返りました。映画『幕末ヒポクラテスたち』は、漢方医と蘭方医が競い合っていた幕末の京都を舞台にした医療時代劇。佐々木さんは蘭方医・大倉太吉を演じています。この映画は、撮影準備をしていた2022年に監督・大森一樹さんが他界。一度は公開が幻になりかけますが、大森監督の母校である京都府立医科大