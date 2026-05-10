◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）昨季下部ツアー賞金女王でプロ２年目の大久保柚季（加賀電子）がバーディーなし、３ボギーの７５と落としたが、通算７オーバーで自己最高の６位に入った。首位と２打差の４位で出た大久保は「１つか２つ伸ばしたい思いで回ったけど、パットがショートしたり、チャンス