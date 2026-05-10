【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 バイエルン（日本時間5月10日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】オリーセ、高速カットイン→エグすぎる“衝撃ゴラッソ”バイエルンに所属するフランス代表MFのミカエル・オリーセが衝撃のゴラッソを叩き込んだ。切れ味鋭いカットインからゴールを射抜く一撃にファンたちが歓喜した。すでにブンデスリーガ優勝を決めているバイエルンは、日本時間5月10日に行われたブンデスリーガ第