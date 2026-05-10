「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）春のマイル女王決定戦は今年も４歳世代が中心となる。主役を担うのは、始動戦の阪神牝馬Ｓを逃げ切り、好発進を決めた昨年の２冠牝馬エンブロイダリー。１週前の美浦Ｗでも僚馬を豪快にちぎるなど前走以上の出来をアピールしている。「古馬になって体つきがひと回り大きくなり、体幹も強くなった」と森一師も成長を実感。舞台は昨年のデイリー杯クイーンＣを完勝した東京マイル。引き