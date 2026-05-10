【競馬】NHKマイルカップG1（5月10日／東京競馬場・3歳オープン・芝1600メートル）【映像】偉大な先輩ホースが“母の日仕様”誘導馬として登場のシーン大一番を前に、名馬が登場した。2013年のNHKマイルカップ覇者・マイネルホウオウが誘導馬を務めると、往年のファンも懐かしむように歓喜の声をあげている。5月10日、第31回NHKマイルカップが東京競馬場で開催。1番人気のロデオド