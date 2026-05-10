セリエA 25/26の第36節 ベローナとコモの試合が、5月10日19:30にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。 ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を