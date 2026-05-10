現地５月10日に開催されたスコットランドリーグ第36節で、前田大然と旗手怜央が所属する２位セルティックが３位レンジャーズとホームで対戦した。この“オールドファーム”に直近の公式戦３戦連発中の前田が先発。一方、直近の３試合連続で出番がない旗手がベンチスタートとなったなか、セルティックは開始９分に先制を許す。自陣でボールを奪われてショートカウンターを受けると、最後はムーアにネットを揺らされた。17分に