2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。今年の「24時間テレビ」では、「会いたいけど会えていない大切な人がいる人」を大募集します！離ればなれになってしまった家族や、家族同然だった恩師・親友まで...理由があって会えていない大切な人の情報をお寄せください。チャリティーパートナー・SixTONESが全力で、会うお手伝いをします！詳しくはこちら（https://app.ntv.co.j