2026年5月8日、中国メディアの環球時報は、カナダ政府による中国製電気自動車（EV）への低関税枠導入を受け、米テスラが大幅値下げを断行し、市場競争が激化していると報じた。記事は、テスラがカナダ市場で一部モデルを従来のほぼ半額に引き下げる異例の値下げを発表したことを紹介。価格急落ともいえる措置がカナダの世論を驚かせており、多くの消費者が競争の導入による恩恵を実感していると伝えた。そして、今回の値下げの背景