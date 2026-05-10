10日（日）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の東京ヴェルディは、2025-26シーズンもってミドルブロッカーの成田大地（28）とオポジットの小川健太（21）が退団することを、クラブ公式サイトで発表した。 群馬県出身の成田は桐生商業高校を卒業後、中央学院大学に進学。2020年に同校を卒業した。2025年に東京Ｖへ入団し、今シーズンはVリーグ男子のレギュラーシーズン（