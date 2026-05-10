「新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）シルバーコレクター返上に向けて、初の越後路に乗り込むドゥラドーレス。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で１馬身遅れたが、タイムは自己ベストを更新と状態は良好だ。重賞では歯がゆい競馬が続いているが、妹はＧ１・３勝馬レガレイラ。高いポテンシャルを秘めているのは間違いない。８度目の挑戦で今度こそタイトルを手にする。Ｇ１・７勝馬キタサンブラックの半弟シュガークンが戦列