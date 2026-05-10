村上とシュワーバーの比較に対戦した投手は納得米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9日（日本時間10日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。4打数無安打2三振だった。一方で、新人ながら今季ここまでリーグトップの15本塁打。米メディアは驚異的なペースで量産する村上と対戦した選手の証言を紹介した。米スポーツ専門局「ESPN」は「ホワイトソックスのムネタカ・ムラカミが、いかにして瞬く間にセン