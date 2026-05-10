女優・永瀬莉子が近影を公開し、話題になっている。１０日までにインスタグラムで「Ｔａｋｅｎｂｙｍｙｂｅｓｔｉｅ」とつづり、黒のノースリーブトップスにデニムを合わせた自然体のショットを披露。女優の出口夏希が撮影したことを明かした。この投稿には「可愛すぎる」「どれも良すぎて眼福」「本当にビジュ天才すぎる」「なつきちゃんの撮る莉子ちゃん天才すぎる」「美しすぎる」「憧れる」「なつりこは神」「安定