ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は10日、最終日12Rで優勝戦が行われ、5コースからチルト3度の強伸び足で捲った田上凜を西橋奈未（29＝福井）がインからうまく受け止めて勝利。待望の特別競走初優勝を決めるとともに、4月若松オールレディースに続く2節連続優勝にもなった。2着には山田理央、3着には田口節子が続いた。なお6日間の売り上げは125億7239万8700円で、目標の110億円を大幅にクリアした。