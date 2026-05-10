「どうぞこのまま」（１９７６年）の大ヒットで知られるシンガー・ソングライターの丸山圭子が７２歳の誕生日を迎えた１０日、都内でバースデーライブを行い、ゲストの歌唱を含む全１７曲で誕生日を祝った。丸山は「あまり考えずにできるだけ、元気でいられるうちは歌うぞっていう気持ちですね。声の方はつらかったりしていないので、何とか頑張れるかな」と笑顔。「年齢を重ねたいいところもあるので、一言一言がしんみり伝わ