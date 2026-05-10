日本テレビは10日、「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）の番組内でSixTONESが8月29、30日に放送する「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（東京・両国国技館）のチャリティーパートナーを務めると発表した。放送ではSixTONESが番組名物コーナーである超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦中、突如セットから水卜麻美アナウンサーが登場。水卜アナからSixTONESがチャリティーパートナー